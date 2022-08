Zeker twaalf doden na bestorming hotel door terroristen in Mogadishu

De aanval door terroristen gisteravond op een hotel in Mogadishu heeft aan zeker twaalf mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Tot diep in de nacht was geweervuur te horen.

Update from #Mogadishu : - Gunfire heard as Hayat Hotel siege continues for over 15 hours - +20 dead, incl owner - Drone strikes, artillery & heavy weaponry hit hotel complex overnight - Mortars land on Hamar-jajab - Officials & security personnel among casualties #Somalia pic.twitter.com/izbTHdnFEp

Het Hayat Hotel is een populaire ontmoetingsplaats voor politici en overheidsfunctionarissen in Somalië. Voorafgaand aan de bestorming gingen twee bommen af.

"We dronken thee in de buurt van de lobby toen we de eerste explosie hoorden en daarna geweervuur", zei een getuige tegen persbureau AP. "Ik ben onmiddellijk naar de kamers op de eerste verdieping gerend en heb de deur op slot gedaan. De aanvallers liepen meteen door naar boven en begonnen te schieten. Ik bleef in mijn kamer totdat de veiligheidstroepen kwamen en mij hebben gered." Toen de man in veiligheid werd gebracht, zag hij bij de receptie lichamen liggen.

De aanval is opgeëist door de islamitische terreurgroep al-Shabaab. Deze groep probeert een islamitische staat te vestigen in Somalië. De beweging werd in 2011 door het leger verdreven uit Mogadishu, maar heeft nog delen van het platteland in handen en pleegt in de hoofdstad geregeld aanslagen, vaak op hotels.