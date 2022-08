Platenlabels zetten vol in op TikTok om muziek aan de man te brengen

Voor artiesten en labels is TikTok het belangrijkste hulpmiddel om muziek aan de man te brengen. Want wie viral gaat op TikTok, scoort hoog in de hitlijsten. - NOS

Bij Notch/Noah's ArkZe kiezen ze een stukje uit een nummer om op TikTok te promoten, in de hoop dat het grote publiek daarmee aan de haal gaat. Vaak nog voordat het nummer uit is gebracht. "Een catchy deuntje of een zin die heel erg tot de verbeelding spreekt." Maar er worden bijvoorbeeld ook influencers betaald om een nummer als achtergronddeuntje te gebruiken. En vervolgens is het aan het algoritme van Tiktok. Dat bepaalt het succes. "Het is heel erg gefocust op wat de gebruiker leuk vindt om te zien", vertelt Van Diggelen. Hoe meer likes en comments een filmpje krijgt, hoe meer mensen de video te zien krijgen. En hoe vaker jouw nummer in die video voorkomt, hoe populairder je muziek.

Quote Als label vinden we zoveel mogelijk bekendheid natuurlijk alleen maar goed Mahi Khalesi van ROQ 'N Rolla Music