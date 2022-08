Wekdienst 20/8: Vuelta start in Den Bosch • Veertigste Prinsengrachtconcert

Welkom in het weekend! In Amsterdam is het Prinsengrachtconcert en de tweede dag van de Ronde van Spanje begint in Den Bosch.

Eerst het weer: vanochtend is het, na het oplossen van mistbanken, wisselend bewolkt. Gedurende de dag wint de zon steeds meer terrein, daarna volgen stapelwolken. Met uitzondering van een plaatselijke lichte bui blijft het overal droog. Het warmt op naar 21 tot 25 graden bij een matige westenwind.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Na de ploegentijdrit in Utrecht maken de renners zich op voor de tweede dag van de Ronde van Spanje. Robert Gesink kwam gisteren als eerste van zijn ploeg over de streep en draagt vandaag de rode leiderstrui in de etappe die begint in Den Bosch en eindigt in Utrecht. Boeren hebben aangekondigd bij Woudenberg publieksvriendelijk te demonstreren. Vanaf 13.00 uur is de etappe live te volgen op NOS.nl en vanaf 14.00 uur op NPO 1.

In Amsterdam wordt de veertigste editie van het Prinsengrachtconcert gehouden. Om 15.00 uur begint de dag met het Kinderprinsengrachtconcert, vervolgens is vanaf 20.00 de 'volwassen' editie. Hoofdsolist is de Frans-Duitse cellist Nicolas Altstaedt .

In de Eredivisie worden drie wedstrijden gespeeld. De derde speelronde begint met Vitesse - sc Heerenveen om 16.30 uur. Om 18.45 uur speelt Fortuna Sittard tegen Cambuur en om 21.00 uur komt FC Emmen in actie tegen FC Utrecht. Een samenvatting van de wedstrijden is om 22.55 uur te zien op NPO 1.

Wat heb je gemist? Een gebouw in Veldhoven waarin een omstreden islamstichting is gevestigd is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie gaat uit van brandstichting. Er is niemand aangehouden. Volgens getuigen lagen er straatstenen in en naast het gebouw die mogelijk gebruikt zijn om ruiten in te gooien. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Bij het gebouw is technisch onderzoek gedaan. Op basis van de aangetroffen situatie wordt uitgegaan van brandstichting, zegt een woordvoerder. Ander nieuws uit de nacht: Staatssecretaris Van der Burg dinsdag naar Tubbergen voor gesprek over azc: Van der Burg zal tijdens een openbare raadsvergadering een toelichting geven op het besluit van het kabinet om een vergunning te geven voor een asielzoekerscentrum in Albergen, dat deel uitmaakt van Tubbergen.

Oud-hoofdaanklager Mexico opgepakt in zaak 43 vermiste studenten: Murillo zou als aanklager een onderzoek naar de verdwijningen gefrustreerd hebben.

Nederland veroordeelt Israëlische invallen bij Palestijnse organisaties: Nederland en acht andere EU-landen schrijven pal achter de Palestijnse ngo's en hun recht op vrijheid van meningsuiting te blijven staan.

En dan nog even dit... NASA heeft dertien plekken op de maan bekendgemaakt waar mogelijk over enkele jaren weer mensen rondlopen, voor het eerst sinds 1972. Alle locaties bevinden zich rond de zuidpool van de maan. Ze hebben exotisch klinkende namen als de Faustini Rim, het Malapert Massif, het Leibnitz Beta Plateau, Nobile Crater en de Amundsen Rim.

De dertien gebieden waar mogelijk NASA-astronauten aan het werk gaan - NASA

NASA's nieuwe bemande maanprogramma heet Artemis, vernoemd naar de Griekse godin van de jacht (en tweelingzus van Apollo). In aanloop daar naartoe gaat op 29 augustus nog een onbemande missie naar de maan. De eerste nieuwe maanraket daarvoor staat momenteel op het lanceerplatform. Na deze testvlucht (Artemis I) volgt in 2024 een bemande vlucht rond de maan (Artemis II). Pas in of na 2025 zullen er met Artemis III weer echt twee astronauten op de maan landen. Voor die missie zijn nu de dertien kandidaat-landingsgebieden bekendgemaakt.