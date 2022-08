Brand bij islamitische stichting in Veldhoven, politie gaat uit van brandstichting

Een gebouw in Veldhoven waarin een omstreden islamstichting is gevestigd is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie gaat uit van brandstichting. Er is niemand aangehouden.

Volgens getuigen lagen er straatstenen in het gebouw en naast het pand die mogelijk gebruikt zijn om ruiten in te gooien.

De brand brak uit rond 02.30 uur. Binnen een uur had de brandweer het vuur geblust. Er was niemand in het pand aanwezig.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Bij het gebouw is technisch onderzoek gedaan. Op basis van de aangetroffen situatie wordt uitgegaan van brandstichting, zegt een woordvoerder.

Online petitie

Het gebouw aan de Kruisstraat in Veldhoven kwam eerder dit jaar in het nieuws vanwege verzet tegen de vestiging van de stichting Islamplanning in juni.

Islamplanning zou volgens Omroep Brabant eerder in Eindhoven evenementen met kinderen hebben georganiseerd waarop omstreden islamitische predikers les geven. Ook werd er gewaarschuwd voor homoseksualiteit.

In 2019 kwam de stichting in het nieuws na een publicatie van Nieuwsuur en NRC over de omstreden salafistische prediker Mohammed Riani. Hij zou in lessen aan minderjarigen onder meer lijfstraffen verheerlijken. Die lessen werden verzorgd door Stichting Islamplanning.

Een online petitie tegen de komst van de stichting naar Veldhoven werd meer dan duizend keer ondertekend. 740 ondertekenaars gaven aan in Veldhoven te wonen.