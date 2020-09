Ziyech moet Premier League-debuut voor Chelsea aantal weken uitstellen

Hakim Ziyech moet nog even wachten op zijn competitiedebuut voor Chelsea. De van Ajax overgekomen speler kampt nog met de knieblessure die hij bijna twee weken geleden opliep in een oefenduel met Brighton & Hove Albion.

"Hopelijk is Ziyech over een paar weken hersteld", zei trainer Frank Lampard in zijn vooruitblik op de start van de Premier League. Voor Chelsea begint het nieuwe seizoen maandag met een uitwedstrijd tegen - eveneens - Brighton.

Ook twee andere aanwinsten ontbreken

Lampard moet in de eerste competitiewedstrijd nog twee aankopen missen. Linksback Ben Chilwell is niet fit en verdediger Thiago Silva heeft nog niet met zijn nieuwe ploeggenoten kunnen trainen.

Chelsea investeerde deze zomer flink in nieuwe spelers. Naast het eerder genoemde drietal werden Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Timo Werner (RB Leipzig) voor tientallen miljoenen vastgelegd.