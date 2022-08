NASA maakt 13 gebieden voor bemande maanlanding bekend

Binnen elk van de dertien geselecteerde gebieden heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie tien specifieke landingsplaatsen aangewezen die verder zullen worden geanalyseerd. Tot nu toe is alleen gekeken naar de praktische voordelen van de geselecteerde plekken: hoeveel zonlicht de plek bereikt, hoe goed astronauten er kunnen communiceren met de aarde en hoe begaanbaar het terrein is.

Na deze testvlucht (Artemis I) volgt in 2024 een bemande vlucht rond de maan (Artemis II). Pas in of na 2025 zullen er met Artemis III weer echt twee astronauten op de maan landen. Voor die missie zijn nu de dertien kandidaat-landingsgebieden bekendgemaakt.

NASA's nieuwe bemande maanprogramma heet Artemis, vernoemd naar de Griekse godin van de jacht (en tweelingzus van Apollo). In aanloop daar naartoe gaat als het goed is op 29 augustus nog een onbemande missie naar de maan. De eerste nieuwe maanraket daarvoor staat momenteel op het lanceerplatform.

Bij de selectie zijn ook mensen van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk betrokken, want dat is het bedrijf dat de maanlander voor de Artemis III-missie bouwt, en dus ook moet weten waar dat nieuwe ruimtevaartuig neer gaat komen.

Waterijs

De gebieden waar de Artemis-astronauten mogelijk zullen rondlopen bevinden zich allemaal rond de zuidpool van de maan, omdat dat gebied wetenschappelijk het interessantst is. NASA hoopt dat de maanwandelaars er monsters van waterijs kunnen nemen dat zich in sommige kraters nabij de zuidpool bevindt. In de jaren 60 konden astronauten alleen landen in gebieden rond de evenaar van de maan vanwege technische beperkingen van de Apollo-ruimtevaartuigen.

NASA sluit niet uit dat er nog extra plekken bijkomen. Er wordt pas een definitieve landingsplaats gekozen als er meer zekerheid is over wanneer Artemis III wordt gelanceerd. De lanceerdatum heeft vanwege de posities van de aarde en de maan invloed op het vluchttraject. Ook gaat het ruimtevaartagentschap in overleg met wetenschappers, ingenieurs en SpaceX over welke locatie de meest geschikte is.