'Schaker' Bol ideale dochter moeder der sporten: 'Ze is daarin uniek in de wereld'

"Ik merkte toen ineens hoe graag de mensen wilden dat mijn plan zou slagen", zei de tweevoudige Europameisterin. Dat kunstje flikken was gemakkelijker gezegd dan gedaan, klonk het ter verduidelijking. "Iedereen denkt dat je het wel even doet omdat je op papier twee seconden voor staat op de rest. Maar je moet het wel even doen."

Zowel de 400 meter vlak als 400 meter horden winnen was een snood plan dat meer onder haar huid kroop dan voorzien. De druk die ze zichzelf al had opgelegd, werd alleen maar opgevoerd toen ze het tartan opstapte en het Duitse publiek op de tribunes tekeer hoorde gaan.

In München liet ze vrijdagavond rond kwart voor tien even haar masker zakken, nadat ze de klok van het Olympiastadion op 52,67 had laten stoppen. Eerst waren er twee handen voor het gezicht, daarna de tranen. "Het lijkt allemaal zo gemakkelijk. Maar geloof me, dit is heel zwaar."

Bols leven rond wedstrijden verloopt volgens een vast stramien. Ze houdt zich aan een vooraf opgesteld plan en wijkt daar geen moment van af. Alles is tot ver achter de komma berekend. "Ze is daarin uniek in de wereld", zei Meuwly.

En dus gunde ze zich ook vrijdag geen tijd om uitgebreid te genieten van haar tweede succes in drie dagen tijd. Haar avonden verlopen in München volgens een vast stramien. Opwarmen, lopen, interviews geven, naar de dopingcontrole, een ijsbad nemen, met de bus naar het hotel, plaats nemen op de tafel van de fysiotherapeut, een hapje eten, naar bed. De uren na de 400 meter horden vormden daar geen uitzondering op.

In het zuiden van Duitsland wacht Bol nog één uitdaging. Ze mocht dan haar grote doel hebben bereikt, verzadigd is ze nog lang niet. Ze heeft haar zinnen ook gezet op de 4x400 meter estafette van zaterdag, waarmee ze een Europese triple kan realiseren.

Dat haar voorsprong op de nummer twee, de Oekraïnse Victoria Tkachuk, uiteindelijk 1,63 seconde bedroeg was haar volledig ontgaan. Bol keerde voor het startschot in zichzelf zoals alleen Bol op zo'n ogenblik in zichzelf kan keren. "Het was een race van ik tegen de horden."

"Ze is daarin extreem. Tot in de kleinste details bereidt ze zich voor op een wedstrijd. Er is werkelijk niets waar ze niet over nadenkt. Ze weet daardoor in iedere denkbare situatie hoe ze moet handelen. Er is niemand die zo goed kan anticiperen en zo slim is. Waar je andere atleten er soms op moet wijzen dat ze zich focussen, moet je Femke juist afremmen."

Daar maakt ze het grote verschil met haar opponenten. De trainer raakte in het Olympiastadion niet uitgepraat over Bols ongekende toewijding.

"Ze zei toen: als we in München zijn, loop ik de avond voor die race de finale van de 400 meter. De halve finale van de 400 horden is in de ochtenduren en dus hebben we voor die race geen tijd om rustig de tactiek door te nemen."

"Ze wilde graag de tactiek voor de halve finale van de 400 horden met me doornemen, haar derde race op de EK." Toen Meuwly haar vroeg of dat niet een beetje vroeg was, kwam Bol met een antwoord dat haar volgens de Zwitserse trainer niet beter kan typeren.

De 47-jarige Zwitser haalde vrijdag een voorval van tien dagen voor de start van München 2022 in de herinnering. Bol zat op sportcentrum Papendal midden in haar voorbereiding op de Europese titelstrijd toen ze ineens een gesprek met haar coach aanvroeg.

Die benadering, gekoppeld aan haar intelligentie, maakt Bol tot een heel bijzonder eenvoudig te coachen atlete, verduidelijkte Meuwly. "En dat terwijl ze pas 22 jaar oud is en nog maar aan het begin van haar loopbaan staat. Ze heeft nog niet zo heel erg veel ervaring. Desondanks zou ze het moeiteloos zonder mij af kunnen."

De Zwitser voelt zich vaak meer partner van Bol dan coach. "Eigenlijk ben ik er vooral voor morele steun en heel soms een aanwijzing of aanmoediging. Mijn aanwezigheid is eigenlijk alleen onmisbaar op de schaarse ogenblikken dat ze aan zichzelf twijfelt."

Zulke momenten willen bij Bol nog wel eens voorkoming wanneer ze tijdens trainingen nieuwe oefenvormen voorgeschoteld krijgt. "Als het haar dan niet lukt een bepaalde opdracht goed uit te voeren, kan ze in huilen uitbarsten. Dan is ze zo boos op zichzelf dat ze haar emoties de vrije loop laat. Het is dan mijn rol om haar voor te houden dat zoiets geen probleem is. Dan leggen we de training even stil en proberen we het later gewoon nog een keer."

En áls het ergens al misgaat, dan is dat volgens Meuwly altijd eenmalig. "Als ze één keer een fout maakt, zal haar dat vervolgens nooit meer overkomen."

Ideale dochter

Eigenlijk is Bol de ideale dochter van de moeder der sporten, wilde de Zwitser maar zeggen. "Wat me heel goed bevalt, is dat ze fris en direct is. Femke is zich bewust van haar status in de mondiale atletiek, maar dat verandert haar totaal niet. Ze is als Roger Federer. Iedereen vindt haar sympathiek."

Bol neemt in razend tempo de wereld voor zich in met haar vriendelijke voorkomen, ziet ook Meuwly. "Ze loopt altijd met een glimlach rond, zegt iedereen netjes gedag en feliciteert op de baan haar tegenstanders. Sommige mensen dat ze té aardig is om topsport bedrijven."

Niet alles is gelukkig wat het lijkt, verzuchtte de Zwitser. "Ze mag dan vriendelijk ogen, zodra ze op de baan staat verandert ze in een killer."