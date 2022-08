Bosz wint weer met Lyon; opvallende rol oud-Ajacied Tagliafico

Het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz heeft in de Franse Ligue 1 ook de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Thuis tegen Troyes werd het 4-1. Oud-Ajacied Nico Tagliafico vertolkte daarbij een opvallende rol.

Dat was in eerste instantie geen rol om trots op te zijn. Tagliafico probeerde bij een 1-0 voorsprong een kans voor Troyes te voorkomen, maar zijn sliding in de zestienmeter mislukte volledig. Dat had een strafschop, die benut werd door Florian Tardieu, tot gevolg.

Eerherstel

De Argentijnse linksachter ging op zoek naar eerherstel. Dat vond hij een minuut na rust. Tagliafico dook op het perfecte moment op voor het vijandelijke doel, zag de bal voor zijn voeten vallen en schoot die keihard tegen de touwen.