Ten Hag haalt Real-steunpilaar Casemiro naar United, Antony volgende doelwit?

Casemiro is na Tyrell Malacia (Feyenoord), Christian Eriksen (Brentford) en Lisandro Martínez (Ajax) de vierde aanwinst Ten Hag. Frenkie de Jong was lang de gewenste versterking, maar de middenvelder van FC Barcelona liet zich niet verleiden door de lokroep uit Manchester.

United blijft naarstig op zoek naar versterkingen. Het elftal van Ten Hag verloor afgelopen zaterdag kansloos met 4-0 bij Brentford en is na twee speeldagen nog puntloos in de Premier League. Komende maandag komt Liverpool op bezoek op Old Trafford.

Antony of Gakpo?

Ajacied Antony staat hoog op het verlanglijstje van Ten Hag. Ajax zou een bod van 80 miljoen euro op de Braziliaanse aanvaller hebben geweigerd, maar de Engelsen geven nog niet op. PSV'er Cody Gakpo wordt genoemd als mogelijk alternatief voor Antony.