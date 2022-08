Staatssecretaris Van der Burg dinsdag naar Tubbergen voor gesprek over azc

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie) gaat dinsdag naar Tubbergen, de gemeente waar een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel gevestigd wordt. Dat heeft de gemeente vanavond bekendgemaakt.

Van der Burg zal tijdens een openbare raadsvergadering een toelichting geven op het besluit van het kabinet om een vergunning te geven voor een asielzoekerscentrum in Albergen, dat deel uitmaakt van Tubbergen.

Ook inwoners kunnen deelnemen aan de vergadering als zij zich van tevoren bij de gemeente opgeven. In Tubbergen is onrust ontstaan nadat dinsdag bekend werd dat het kabinet een vergunning verleent voor de opvang van 150 tot 300 asielzoekers in het voormalige hotel. Het is voor het eerst dat het kabinet een besluit neemt om een vergunning voor een asielzoekerscentrum af te geven zonder dat het lokale bestuur daarmee instemt.

Gesprek met gemeente leverde eerder niets op

Omdat de problemen in de opvang acuut zijn en langdurig overleg met de gemeente niets opleverde, besloot het kabinet zonder instemming van Tubbergen asielzoekers in de gemeente onder te brengen. Het was volgens de staatssecretaris "kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn".

Verontruste bewoners wilden de komst nog tegenhouden door het hotel te kopen, maar dat bleek al eerder door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gekocht te zijn. De eerste mensen kunnen naar verwachting half september in het pand terecht.