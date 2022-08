Schippers over revalidatie rugblessure: 'Ik zie weer progressie, fijn als atleet'

"Het gaat best een stukje beter", zei Schippers. "Ik heb een lange aanloop gehad met veel liggen. Ik kon niet zo heel veel. Maar nu kan ik weer wandelen en zie ik weer progressie. Dat is fijn als atleet, dat je weer kleine stapjes vooruit zet."

Schippers rent dus niet in Duitsland en kon daarom vrijdagavond wel bij de EK-uitzending analyse doen van de races van onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver. Daar vertelde de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter en meervoudig Europees kampioene hoe de laatste weken gingen en hoe het nu is.

Niet lopen, maar liggen. Niet sprinten, maar zo min mogelijk bewegen. Geen atleet die dat graag hoort van een dokter, maar Dafne Schippers moest wel. Begin augustus bleek dat ze een nieuwe rugblessure had opgelopen. Weer die rug. Een breuk in een ruggenwervel dit keer en ze kon de EK in München vergeten.

Na die hoopvolle geluiden komt er begin augustus toch weer slecht nieuws : na het mislopen van de WK (niet geplaatst) moet Schippers de EK laten schieten. Een nieuwe rugblessure. "Dat het leven van een atlete niet altijd even makkelijk is, dat wist ik al een tijdje", schreef Schippers op Instagram. "In Italië is er een nieuwe rugblessure bijgekomen, terwijl ik dacht dat ik ervan af was."

Een rentree in de luwte van Vught volgt enkele weken erna, waar ze onverwachts de 100 meter loopt. "Leuke verrassing, toch?" zei Schippers opgewekt . Ruim een maand later is er weer positief nieuws. Met een tijd van 11,29 wordt ze eind juni Nederlands kampioen op de 100 meter . "Stapje voor stapje word ik beter", zei ze na het behalen van de Nederlandse titel.

In mei van dit jaar kondigt Schippers een terugkeer aan op de FBK Games. "Ik heb samen met een nieuw team van krachttrainers en Wigert (haar nieuwe coach, red.) ongelooflijk hard en in detail gewerkt aan mijn herstel om geleidelijk weer wedstrijdfit te worden. We hebben mooie stappen gemaakt", zei ze destijds.

Een nieuwe blessure, een nieuw revalidatietraject. Inmiddels gaat het weer enigszins de goede kant op met Schippers. Ze was zelfs even in München, in het stadion. "Voor mij was het heel leuk dat ik er even heen kon. Toch even het gevoel van een vol stadion gehad."

Was dat mentaal niet zwaar, aangezien ze er het liefste zelf gelopen had? "Het voordeel is dat ik al langer wist dat ik niet mee kon doen. Zo kon ik toch genieten van de sport. Het was mooi dat ik het mee kon maken."

De trip naar München kwam als geroepen. Schippers was het thuisblijven zat. "Ik heb kort van tevoren besloten om te gaan, omdat ik ervoor eigenlijk niets kon. Maar ik móést wat doen. Blij dat ik weer een beetje actief kon zijn."