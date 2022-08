Weer zeperd voor ADO van coach Kuijt, Willem II boekt eerste overwinning

Het ADO Den Haag van de nieuwe trainer Dirk Kuijt heeft ook de derde wedstrijd van het seizoen in de eerste divisie verloren. Na nederlagen tegen Heracles Almelo en FC Den Bosch was in Maastricht ditmaal MVV te sterk: 3-1.

ADO, dat vorig seizoen op een haar na promoveerde naar de eredivisie, likte de afgelopen week na de dramatische seizoenstart zijn wonden en hoopte op herstel op bezoek bij MVV. Maar de wedstrijd was nog maar achttien seconden oud of de Hagenezen stonden alweer achter.

Vanaf de zijlijn zag Kuijt hoe Koen Kostons ongehinderd de zestienmeter in kon stomen, om daarna beheerst binnen te schuiven. Na de 2-0 van Mart Remans leek ADO definitief kopje onder te gaan, maar dankzij een bekeken kopgoal van Thomas Verheydt kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd.