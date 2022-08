Missie Bol geslaagd: unieke dubbelslag met Europese titel op 400 horden

Bol won in 52,67, ruim boven haar Nederlands record van 52,03. Ze was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee, Viktorija Tkatsjoek uit Oekraïne. Die kwam uit op 54,30. Ook het brons ging naar Oekraïne: Anna Rzizhykova tekende voor 54,86.

Bol, onlangs tweede bij de WK op de 400 meter horden, kondigde kort voor de EK aan voor de titel te gaan op beide disciplines, een ongekende uitdaging. Op de 400 meter had ze nog concurrentie van twee Poolse vrouwen, maar op de 400 meter horden staat Bol in Europa op eenzame hoogte. Dat bleek in München, waar ze de concurrentie op grote achterstand liep.

Bol was opgelucht na haar winnende race. "Ik hoef geen gekken dingen te doen, moest gewoon een nette race neerzetten. Maar er is ook een klein beetje opluchting. Ik loop mijn tweede beste tijd van dit seizoen. Ik ben geen machine. De druk was enorm", gaf de winnares na afloop aan.

Het idee om in München op zowel de 400 meter als de 400 meter horden, disciplines die Bol allebei beheerst, te schitteren, kwam van bondscoach Laurent Meuwly. De Zwitser constateerde dat als het een keer kon, dat dan echt in München moest gebeuren.

Op beide onderdelen hoefde Bol geen series te lopen, wat haar programma in Duitsland aardig inkortte. Op WK's en de Olympische Spelen is de combinatie momenteel niet mogelijk. "Alle onderdelen van de 400 combineren op de Olympische Spelen is heel lastig", oordeelde ook Dafne Schippers in de NOS-studio, afwezig op de EK wegens een blessure.

Bol ging de uitdaging aan, wetende dat de 400 meter horden niet de moeilijkste opdracht was gezien haar tijden en die van de concurrentie. Woensdag sloeg ze toe op de 400 meter, die ze won in een imposante tijd van 49,44 seconden. Een dik Nederlands record ook.

McLaughlin grote concurrente van Bol

Op de 400 meter horden is ze sinds de Olympische Spelen van vorig jaar Europees recordhoudster. De 52,03 van de nummer drie van de Spelen steekt echter schril af bij het wereldrecord dat de Amerikaanse olympisch kampioene Sydney McLaughlin in juli bij de WK uit haar benen toverde: 50,68 seconden.

McLaughlin (23) is de komende jaren de volgende uitdaging voor het Nederlandse supertalent, zeker nu de Amerikaanse heeft laten doorschemeren ook de 400 meter te willen gaan lopen.

Bol was niet de eerste in Europa die de combinatie 400 meter en 400 meter probeerde te verzilveren. De Noor Karsten Warholm deed vijf jaar geleden in Berlijn bij de Europese kampioenschappen een gooi naar de 'dubbel'.

Warholm faalde

De olympisch kampioen op de 400 meter horden kreeg het niet voor elkaar. De Europese titel op de 400 meter horden was geen probleem en hij plaatste zich ook voor de finale op de 400 meter. Daarin werd Warholm slechts achtste. Zondag wenste hij Bol nog succes met haar missie in München. Het Nederlandse supertalent bewees vervolgens dat het kan. Op een indrukwekkende manier.

"Ik heb het gedaan. Ik heb er geen spijt van, maar ik weet niet of ik het ooit nog doe", gaf ze het lastige van de missie aan. Het lijkt dus niet herhaalbaar bij de Spelen van Parijs in 2024. "De Spelen, daar werk je zo hard naartoe. Ik ben ook trots dat ik hier, drie weken na de WK, nog zo goed ben."