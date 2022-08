Gesink zielsgelukkig met leiderstrui Vuelta: 'Fantastisch om zo bedankje te krijgen'

Hij won al eens de koninginnenrit in de Vuelta a España naar de Aubisque en eindigde drie keer in de toptien van het eindklassement (2008, 2009 en 2012), maar de leiderstrui droeg hij nog nooit. Zaterdag mag de 36-jarige Robert Gesink in de rode trui door eigen land rijden in de tweede etappe.

"Fantastisch", zei Gesink met een grote glimlach, nadat hij met Jumbo-Visma in Utrecht de ploegentijdrit had gewonnen en daarin als eerste over de finish mocht komen van zijn teamgenoten. "Ik ben de ploeg en de jongens super, super dankbaar voor dit gebaar."

Een mooi gebaar was het. Zo'n 500 meter voor de meet kregen Gesink en zijn ploeggenoten van de teamleiding te horen dat Gesink de eer kreeg om als eerste binnen te rijden. De winst was toen al zeker voor Jumbo-Visma en de eerste die de finish zou passeren, was verzekerd van de rode trui.

"Het is tekenend dat ze me dit gunnen", aldus Gesink. "Ik heb veel gegeven voor deze ploeg. Fantastisch om op deze manier een bedankje te krijgen."