In de VS verbrandde dit jaar al een gebied zo groot als half Nederland

Zelfs de lucht lijkt in brand te staan. In delen van de westkust was er woensdag amper daglicht. De rookontwikkeling van de bosbranden zorgde ervoor dat de lucht in steden oranje kleurde , alsof er sprake was van een urenlange zonsondergang. Is het dit jaar extremer dan anders?

Dorpen die verwoest zijn in Oregon, evacuaties met helikopters uit natuurgebieden in Californië en mogelijk tientallen doden en gewonden. Het droge en bloedhete weer in het westen van Amerika zorgt voor heel veel en grote natuurbranden.

Ook het aantal vierkante kilometers natuur dat is verbrand is minder dan gemiddeld, met 19.000 tegenover meer dan normaal gesproken 23.000. Maar dat is geen oppervlakte om te onderschatten. Ter vergelijking: Nederland is 41.543 vierkante kilometer groot.

Landelijk gezien zijn er in 2020 minder bosbranden dan gemiddeld in de tien voorgaande jaren. Het waren er dit jaar tot nu toe ruim 41.000, blijkt uit cijfers van het National Interagency Fire Center . Gemiddeld zijn dat er 44.000.

Landelijk gezien lijkt het aantal natuurbranden in de VS dus niet extreem. In verschillende staten in het westen zie je wel opvallende cijfers. In Californië zijn bijvoorbeeld dit jaar al meer dan 5900 branden geweest in regionale natuurgebieden. Het gemiddelde in de vijf jaar daarvoor was 4100.

En vooral het gebied dat is getroffen door de bosbranden is veel groter dan normaal. Er is tot nu toe zo'n 4300 vierkante kilometer verbrand in de periode tot september. In de voorgaande vijf jaren was dat gemiddeld 1837. In een heel jaar welteverstaan.

Als je ook de branden in nationale parken meerekent, die door een federaal agentschap worden bijgehouden, is er dit jaar in Californië 6700 vierkante kilometer door de branden getroffen.

Daarbij komt dat er in de top vijf van grootste bosbranden ooit in Californië drie branden van dit jaar staan.