Nord Stream 1 weer dicht wegens onderhoud, volgens Gazprom voor drie dagen

Volgens het Russische staatsbedrijf Gazprom is de pauze nodig om onderhoud aan de gascompressor te plegen. Na het onderhoud wordt de gastoevoer hervat op 20 procent van de maximale capaciteit, meldt het bedrijf op Twitter . Dat is zo'n 33 miljoen kubieke meter gas per dag, dezelfde hoeveelheid als er nu richting Europa stroomt.

Waarom is deze gaspijpleiding zo belangrijk?

Nord Stream 1 is de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar West-Europa. Van al het gas dat de EU importeert, komt normaal gesproken ongeveer een derde door deze pijp.

Als er flink minder wordt geleverd, is dat een groot probleem voor vooral Duitsland dat veel van dit Russische gas zelf houdt. Voor nu is er genoeg, maar het gaat vooral om het aanvullen van de voorraden voor de winter.

De gasmarkt is een Europese markt. Een probleem in Duitsland of andere landen in Centraal- of Oost-Europa is daarmee ook een probleem voor Nederland. Dat komt allereerst tot uiting in de hoge energieprijzen.