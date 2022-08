Van Diepen mist EK-finale 800 meter, gaat stuk op laatste rechte stuk

Tony van Diepen is er niet in geslaagd bij de Europese atletiekkampioenschappen in München een plaats in de finale van de 800 meter af te dwingen. De 26-jarige Nederlander finishte in zijn halve finale als zesde in 1.47,64.

Van Diepen had bij de eerste drie moeten lopen voor rechtstreekse kwalificatie en ook de twee snelste verliezers van de twee halve finales gingen door. Van Diepen, die met maagklachten kampte, probeerde het wel. Hij liep op 200 meter van de finish nog op de tweede plaats. Op het laatste rechte stuk kwam hij er niet meer aan te pas.

"Ik miste de power", gaf de atleet uit Heerhugowaard toe. Van Diepen reikte drie weken geleden bij de WK ook tot de halve finales op de 800 meter.