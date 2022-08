Klaver vijfde in EK-finale 200 meter, Van Diepen mist finale 800 meter

Lieke Klaver vertrekt bij de Europese atletiekkampioenschappen in München zonder een individuele medaille. Na haar zesde plaats op de 400 meter liep de atlete, die zaterdag haar 24ste verjaardag viert, op de 200 meter naar de vijfde plaats in 22,88 seconden.

Klaver maakte dit seizoen grote indruk op de 400 meter. Een maand geleden bij de WK bereikte ze de finale, waarin ze net naast de medailles greep als nummer vier. Ze bracht het Nederlands record in het Amerikaanse Eugene wel op 50,18 seconden. Dat sneuvelde onlangs door Femke Bol, die met het oog op de EK ook uitstapjes maakte naar de 400 meter en in Polen naar 49,75 liep.

Bol veroverde in München de Europese titel op de 400 meter in 49,44 seconden. Ze is de enige in Nederland die de grens van 50 seconden op dit onderdeel heeft bedwongen. Klaver weigerde na die finale om te balen. Het feit dat ze tegenwoordig goed genoeg is om individueel grote finales te halen, is haar grote winst. "Ik moet alleen nog wennen aan het lopen van finales", zei ze woensdagavond na de tegenvallende 400 meter.

Oude liefde

Op haar oude liefde had ze na de bocht een grote achterstand. Kambundji en Asher-Smith waren voor iedereen te snel, maar een mogelijke derde plaats bleef voor Klaver ook uit zicht. "De 200 meter is leuk, maar ook lastig. Een oude liefde is ook niet altijd makkelijk", keek ze terug op haar race.