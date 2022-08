Jumbo-Visma wint in Utrecht openingsrit Vuelta, leiderstrui voor Gesink

Om 18.30 uur ging Burgos BH als eerste van de 23 ploegen van start. De Spaanse formatie, met Jetse Bol als een van de dertien Nederlanders in de ronde, zette met 26,38 niet bepaald een scherpe tijd neer.

Als laatste vertrok om 19.58 uur Jumbo-Visma met de gedoodverfde favoriet Roglic in de gelederen. De Sloveense kopman gaat voor zijn vierde eindzege op rij en zou met vier eindzeges het record van de Spanjaard Roberto Heras, winnaar in 2000, 2003, 2004 en 2005, evenaren.

De Vuelta gaat zaterdag verder in Nederland met de tweede etappe over 175 kilometer van Den Bosch naar Utrecht. Zondag eindigt het drieluik in Nederland met de derde etappe over 194 kilometer met start en finish in Breda.

(Later meer)