Bekritiseerde influencer Andrew Tate verbannen van Facebook en Instagram

Facebook en Instagram hebben Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate van de platforms verbannen. Meta, het bedrijf achter die sociale mediaplatforms, zegt dat Tate de regels heeft overtreden. De voormalige kickbokser had 4,7 miljoen volgers op het moment dat zijn Instagramaccount werd verwijderd. Eerder werd Tates Twitteraccount al geblokkeerd.

De 35-jarige Tate heeft de afgelopen maanden de aandacht getrokken met zijn vrouwonvriendelijke uitspraken in video's op sociale media. De hashtag #AndrewTate is op TikTok inmiddels meer dan 12 miljard keer bekeken, op YouTube worden zijn video's miljoenen keren aangeklikt.

Zo noemt Tate zichzelf in een video op YouTube "absoluut een vrouwenhater". En zegt hij: "Ik ben een realist en als je een realist bent, ben je seksistisch." In dezelfde video noemt hij vrouwen "intrinsiek lui" en zegt hij dat er niet zoiets bestaat als een onafhankelijke vrouw. Ook vindt Tate dat vrouwen 'toebehoren' aan de mannen waarmee ze een relatie hebben.

Deze uitspraken krijgen veel kritiek, maar creëren ook veel bekendheid voor de influencer. Op sociale media werd al langer de vraag gesteld wanneer de platforms zouden ingrijpen. Meta zegt nu dat Tate is verwijderd vanwege het schenden van het beleid ten aanzien van gevaarlijke organisaties en individuen. Meer details wilde Meta niet geven.

Wie is Andrew Tate?

Tate werd geboren in de Verenigde Staten, maar groeide op in het Britse Luton. De influencer, die graag poseert met dure auto's en in bijna elk filmpje met zonnebril en sigaar te zien is, won vier kampioenschappen als kickbokser, waaronder twee wereldtitels. Tate werd in 2016 beroemd door zijn deelname aan de Britse versie van Big Brother. Daar werd hij uit het programma gegooid toen er online een video verscheen waarin het leek alsof hij een vrouw aanviel. Volgens Tate gebeurde wat er te zien was in het filmpje - een vrouw werd volgens The Guardian door hem geslagen met een riem - met wederzijdse instemming.

Een jaar later deed Tate opnieuw van zich spreken. In 2017 werd hij van Twitter verwijderd na tweets over de inmiddels voor seksueel misbruik veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein. De influencer zei dat slachtoffers van verkrachting ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er was gebeurd. Deze controverse maakte hem alleen maar bekender, want Tate werd uitgenodigd bij meerdere podcasts, waaronder die van complotdenker Alex Jones.

Afgelopen maart publiceerde de Britse krant The Mirror een artikel over de webcamsites die Tate en zijn broer bezitten: daar zouden vrouwen poseren voor de webcam terwijl iemand anders chatte met de klanten. Die klanten werden met leugens, zoals verzonnen verhalen over torenhoge schulden, overgehaald om geld te betalen en zodoende opgelicht. Broer Tristan Tate gaf in het artikel toe dat de bedrijven "totale oplichterij" zijn.

Inmiddels zou Tate in Roemenië wonen. Daar kan hij makkelijker aanklachten van verkrachting ontduiken, zei hij zelf in een video. "Dat is waarschijnlijk 40 procent van de reden. Ik ben geen verkrachter, maar ik vind het idee dat ik kan doen wat ik wil gewoon fijn. Ik vind het fijn om vrij te zijn."

Zorgen

De vraag is waarom Tate nú opeens meer gegoogeld wordt dan realityster Kim Kardashian en oud-president Donald Trump? Volgens de krant The Observer is aan volgers van Tate gevraagd zijn om sociale media te overspoelen met (de meest) controversiële video's van hem. Hoe controversiëler, hoe meer aandacht, zou de gedachte zijn geweest. En dat lijkt te werken. De meeste video's van Tate, vaak clips uit oudere interviews, worden inderdaad niet zelf door hemzelf gepost.

Tate mag populairder zijn dan ooit, ook het tegengeluid klinkt harder dan tevoren: op sociale media worden talloze filmpjes gedeeld over hoe gevaarlijk Tates' uitspraken zijn. Meerdere instanties hebben al hun zorg uitgesproken over de invloed van Tate op jonge mannen. Het is nog onduidelijk of Google (het bedrijf achter YouTube) en TikTok Tate ook in de ban doen.