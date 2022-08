Studentenhuizen in Hilversum of Sittard: 'Huis in de regio beter dan geen huis'

Kamernet ziet ook een toename in de vraag naar woningen in omliggende steden, maar kan nog niet spreken van een significante verschuiving.

"Het is deel van de oplossing, maar niet de ideale oplossing,'' aldus Jolan de Bie, van directeur van kenniscentrum studentenhuisvesting Kences over de verschuiving. "Maar nood breekt wet. De student heeft heel graag een huis. Een huis in de regio is beter dan geen huis.''

Studeren in Utrecht, wonen in Hilversum

De 20-jarige Valerie Jaski woont samen met drie huisgenoten in Hilversum. Alle vier studeren ze in Utrecht. "Ik was op zoek naar een kamer in Utrecht, maar dat was niet te doen qua prijs. Ook het aanbod was heel beperkt."

"Ik heb het hier naar mijn zin. Ik zeg altijd: dit huis zou perfect zijn als het in Utrecht zou staan", zegt Valerie. Toch is ze niet op zoek naar een kamer in Utrecht en is ze tevreden in Hilversum.

Overloopgebied

Dat studenten uitwijken naar omliggende gemeenten heeft ook te maken met het toegenomen aanbod daar. Zo zoekt studentenhuisvester DUWO noodgedwongen naar plekken in de regio waar gebouwd kan worden.

"Als ik de mogelijkheid zou hebben om alle studenten in Amsterdam een huis te bieden, dan zou ik geen nee zeggen. Maar dat kan niet, dus dan moet je de tering naar de nering zetten,'' zegt Gijsbert Mull van DUWO.

Naast projecten in Hoofdorp, Voorschoten en Haarlem komt er huisvesting van DUWO op de nog te bouwen campus in Almere. De woningen zijn deels voor studenten van hogescholen Windesheim en Aeres bedoeld, maar de campus moet ook als overloopgebied voor Amsterdam fungeren.

Forensen uit Sittard

In de regio Amsterdam zijn ze volgens Kences het verst met het bouwen in de regio. Maar ook in andere studentensteden zie je een verschuiving.

In Sittard opent deze week een complex met 260 studentenwoningen. Een deel van de studenten gaat ruim twintig kilometer verderop aan de universiteit in Maastricht studeren. Een enkele bewoner studeert zelfs in Eindhoven.

Maastricht University vreesde aanvankelijk dat studenten hier niet zouden willen wonen, maar die vrees bleek ongegrond. Er was veel belangstelling en alle woningen zijn inmiddels verhuurd.

Fietsen

De Japanse Ayaka Minamii is een van de studenten die in Sittard gaan wonen. "In eerste instantie probeerde ik een kamer in Maastricht te vinden. Maar al snel bleek het lastiger dan verwacht. De universiteit adviseerde me om ook buiten Maastricht te kijken. Zo kwam ik in Sittard terecht."