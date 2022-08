Luiten haalt na twee maanden afwezigheid direct finaleweekend in Praag

Joost Luiten heeft op de tweede dag in Praag de finaleronden gehaald. Hij liep na een behoorlijke eerste dag op de Tsjechische Masters een goede ronde op het Albatross Golf Resort van 70 slagen, dat zijn er twee onder het baangemiddelde.

De 36-jarige Rotterdammer, die na een mentale dip na twee maanden weer zijn rentree maakte, sloeg drie birdies en een bogey. Luiten staat voorlopig gedeeld 48ste.

Ook Daan Huizing haalde de cut (vier birdies en twee bogeys) met 70 slagen (-2). Hij bezet de gedeelde 35ste plek.

Besseling naar huis

Voor de andere Nederlander Wil Besseling viel het doek. De Maleisiër Gavin Green nam in Praag de leiding over van de Zuid-Afrikaan Louis de Jager. Hij maakte in de tweede ronde twee eagles en vijf birdies.