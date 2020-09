Na amper twee maanden krijgt Wotte ontslag als trainer van Al-Wahda

Slechts 53 dagen na zijn aanstelling is Mark Wotte alweer aan de kant geschoven als coach van Al-Wahda. De 59-jarige trainer sprak zich naar eigen zeggen openlijk uit tegen het besluit van de clubleiding om de hele selectie in quarantaine te plaatsen en dat werd hem niet in dank afgenomen. "Daar houden ze hier niet van."

Wotte liet aan Voetbal International weten dat hij het nieuws per e-mail moest vernemen. "Ik ben natuurlijk wel wat gewend, want ik heb in Qatar, Marokko en Egypte gewerkt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt".

Chaotische voorbereiding

Wotte en zijn staf, met daarin zijn landgenoten Fons Groenendijk, Dennis Gentenaar en Michael Lindeman, waren met Al-Wahda nog in voorbereiding op het seizoen. De afgelopen weken verliepen echter chaotisch.

Nadat een aantal teamleden bovendien positief was getest op het coronavirus, besloot de club zich terug te trekken uit de Aziatische Champions League. Al-Wahda had in dat toernooi komende maandag in actie moeten komen.

Op 19 juli liet Wotte op Twitter nog weten blij te zijn met zijn aanstelling als trainer van Al-Wahda: