Vannacht kon je in korte broek het noorderlicht zien in Nederland

Schoustra stond eergisteren ook al klaar met zijn camera op het strand, maar werd toen teleurgesteld. "Toen ik hoorde van die zonnestorm wist ik meteen dat ik scherp moest zijn op het poollicht. De eerste dag had ik pech, maar gisteren zag ik na twee foto's meteen: ik heb bingo." De hemel was "kraakhelder" en er waren heel veel sterren te zien. Met het blote oog was ook een paarse verkleuring aan de horizon te zien, maar op zijn camera waren de kleuren fel. En daar raakte de fotograaf meteen van in een juichstemming, vertelt hij aan de telefoon. "Er zijn maar een paar dingen waar je me 's nachts voor wakker kan maken, en het noorderlicht is daar een van. Het blijft mazzel om dit in Nederland te zien, het komt niet vaak voor. En al helemaal niet hartje zomer." Ook anderen legden de mooie kleuren vast:

Jacoba de Graaf (@Jacoba_) maakte gisteren rond 23 uur deze foto vanaf #Terschelling. De grote storm die verwacht werd, bleef helaas uit. Mocht je dit weekend op de Wadden zitten, dan maak je nog een kans wat #noorderlicht te spotten. pic.twitter.com/QFSZRbWVqP — Noorderlichtjagers (@Noorderlichtja1) August 19, 2022

Gisteren was in het noorden van het land fotografisch #noorderlicht te zien. 👇Meer weten over noorderlicht? Check ons artikel: https://t.co/0NC85krN06 https://t.co/K2TGalqWSb — Weerplaza.nl (@Weerplaza) August 19, 2022

"Je moet echt mazzel hebben om het noorderlicht in Nederland te zien", zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert. "Gisteren was het een jackpot qua weersverschijnselen: een heldere hemel en doordat de wind over zee waaide koelde het op Terschelling ook niet heel erg af. Daarom was het nog 17 graden bij Terschelling, en kon Schoustra in korte broek dit fenomeen bekijken." Dat het noorderlicht op 18 augustus 2022 te zien was, heeft te maken met de bovengenoemde geomagnetische storm. Als er aan het oppervlak van de zon uitbarstingen plaatsvinden, wordt er een 'wolk' met die deeltjes het heelal 'ingesmeten', zoals Weer.nl het noemt. Als die explosie in de richting van de aarde beweegt, zorgt dat voor het verschijnsel noorderlicht. Hoe meer deeltjes er richting de aarde komen, des te beter is het noorderlicht te zien. Normaal is het noorderlicht rondom de poolgebieden het beste te zien, behalve in de zomer omdat het daar dan niet donker wordt.

Wat is het noorderlicht? Het noorderlicht, ook wel poollicht of aurora borealis genoemd, wordt veroorzaakt door elektrisch geladen deeltjes die door de zon worden uitgestoten. De deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsen op elkaar. Daarbij komt energie vrij, met als gevolg bijzondere lichtverschijnselen aan de hemel.