Philipsen sprint naar dagzege in Denemarken, Kooij moet dit keer passen

🇩🇰 #PNDKR22 7th win of the season for @JasperPhilipsen 🚀 pic.twitter.com/rJRisNBFMS

In de vierde etappe over 167 kilometer met start en finish in Skive waren de obstakels niet lastig genoeg om de sprintersploegen in verlegenheid te brengen. Zeven coureurs waagden het erop, maar zij werden door het peloton aan het lijntje gehouden.

De Deen Magnus Cort (EF Education), winnaar van de tiende etappe in de Tour de France, sprong weg met nog drie kilometer te gaan, maar redde het niet. Philipsen won de sprint voor zijn landgenoot Sasha Weemaes en de Brit Ethan Vernon.

Sheffield behoudt leiderstrui

De Amerikaan Magnus Sheffield van Ineos behield de leiderstrui. De Ronde van Denemarken wordt zaterdag afgesloten met een heuvelachtige vijfde etappe over 126,5 kilometer van Give naar Vejle.