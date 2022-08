Finse premier laat drugstest doen na ophef over feestfilmpje

De Finse premier Sanna Marin heeft een drugstest ondergaan na ophef over een filmpje waarop te zien is dat ze op feestjes met vrienden danst en zingt.

"Ik heb vandaag een drugstest gedaan en de resultaten zullen binnen een week bekend zijn", zei Marin op een persconferentie. "Ik heb nooit in mijn leven drugs gebruikt." Marin zei ook dat ze op de momenten dat er gefilmd werd haar taken als premier uit had kunnen voeren en dat ze de festiviteiten zou hebben verlaten als haar aanwezigheid elders was vereist.

Zowel politici in haar regeringscoalitie als leden van de oppositie hadden Marin opgeroepen een drugstest te doen nadat de beelden naar buiten kwamen. Het feestfilmpje dook aanvankelijk op een privé-account op Instagram op. Daarna raakten de beelden snel verspreid via sociale media en Finse sites.

Critici vinden het gedrag ongepast voor een regeringsleider, maar Marin kreeg ook veel steun. De 36-jarige premier zei het vervelend te vinden dat de beelden online zijn gekomen. Volgens haar is het filmpje een compilatie van twee feestjes van een paar weken geleden. Ze zei alleen alcohol te hebben gedronken.