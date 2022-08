ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen kunnen vanaf vandaag geen bankrekening bij ING meer aanvragen. De bank heeft het te druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken. ING verwacht dat ergens in de eerste drie maanden van 2023 stichtingen en verenigingen wel weer bij de bank een rekening kunnen openen.

Banken moeten van de wet hun klanten goed onderzoeken om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. De grote banken deden dat onvoldoende. ING trof daarvoor in 2018 een schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Sindsdien trekt de bank meer tijd en geld uit voor klantenonderzoek, maar loopt nu dus tegen de grenzen aan.

'Steeds intensiever'

"ING heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om voor stichtingen en verenigingen nieuwe aanvragen plus bijbehorend klantonderzoek zorgvuldig te verwerken", aldus de bank. "De inspanningen om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren zijn de laatste jaren steeds intensiever geworden. Dit komt deels door wet- en regelgeving, maar ook omdat criminelen steeds inventiever worden."

Vanwege de hoge kosten gaan verenigingen en stichtingen ook meer betalen voor klantenonderzoek. Dat kost nu 3 euro per maand en wordt vanaf september 7,50 euro per maand. Onder meer bv's, coöperaties en kerkgenootschappen betalen nu al 7,50 euro per maand. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen betalen niet voor het klantenonderzoek.

Naast ING trof ook ABN Amro een megaschikking met justitie voor gebrekkig witwasonderzoek. Die bedroeg 480 miljoen euro. De Rabobank werd door De Nederlandsche Bank op de vingers getikt en trok daarna een kwart miljard uit voor betere controle op witwassen. Mogelijk krijgt Rabobank ook nog een boete.