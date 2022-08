Natuurorganisaties niet blij met uitspraken Hoekstra: 'Dit is buigen voor terreur'

Natuurorganisaties zijn niet blij met de uitspraken van Wopke Hoekstra, die in het AD onder meer zei dat de gestelde datum van 2030 voor de reductie van stikstofuitstoot "niet heilig" is. Actiegroepen van boeren zoals Agractie en Farmers Defence Force zien de uitspraken juist als een stap in de goede richting.

LandschappenNL, koepel van landschapsbeheerorganisaties van de provincies, vindt dat Hoekstra buigt voor terreur door te zeggen dat uitstel eventueel mogelijk is. "Wat mij betreft is dit de bijl aan de wortel van de democratie leggen", zegt directeur Hank Bartelink.

Hij stelt dat de natuur in Nederland er slecht aan toe is. Een stikstofreductie van 50 procent is volgens hem nodig voor herstel en wat Bartelink betreft kan dat niet snel genoeg gaan. "Het is een slecht signaal van de politiek als ze nu gaan draaien. Dat wekt in ieder geval geen vertrouwen."

Hij vindt verder dat uitstel van de coalitie-afspraken tot meer problemen leidt dan alleen de teloorgang van de natuur. Ook voor de bouw van woningen en de landbouwtransitie is het slecht, stelt hij. "Uiteindelijk, als je deze plannen voor je uit schuift, gaat het totale kostenplaatje alleen maar verder oplopen. Je zakt zo dieper weg in het moeras."

Papieren werkelijkheid

Woordvoerder Sieta van Keimpena van actiegroep Farmers Defence Force vindt het een stap vooruit dat de doelstelling voor 2030 niet heilig zou zijn. "Wat in 100 jaar is opgebouwd, in totale emissie van de maatschappij en door beleid, verander je niet in een paar jaar tijd", stelt ze.

Volgens FDF moet het hele beleid zoals het nu op tafel ligt van tafel, inclusief de wetgeving. "De realiteit die het kabinet voor zich ziet, is een papieren werkelijkheid die in de praktijk niet te realiseren is."

Volgens Van Keimpema zijn Haagse politici en ambtenaren het contact met de natuur en de landbouw kwijt. "Ze handelen vanuit een zelfbedachte wensnatuur. Hierdoor remmen ze de wetenschap en boeren af op het gebied van innovatie en verduurzaming."