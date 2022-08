Britse baanrenner en aerodynamicaspecialist Bigham fietst naar werelduurrecord

Dan Bigham heeft in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord verbeterd. De 30-jarige Britse baanrenner, die als aerodynamicaspecialist in dienst is bij Ineos-Grenadiers, legde op de Velodrome een afstand af van 55,548 kilometer.

Daarmee verbeterde hij het record van de Belg Victor Campenaerts, die in 2019 in Mexico 55,089 kilometer in een uur wegtrapte. Nadien faalden vijf renners in hun poging die afstand te overtreffen. Alex Dowsett was november vorig jaar de laatste die zijn tanden op Campenaerts' record stukbeet.

Had al Brits uurrecord

De 30-jarige Bigham verbeterde vorig jaar het Britse uurrecord van Bradley Wiggins (54,723 kilometer). Hij was in het verleden vooral actief op de baan en eindigde dit jaar als tweede bij het Britse kampioenschap tijdrijden.