Kabinet komt met extra geld om gasopslag verder te vullen

Het kabinet trekt extra geld uit om de gasvoorraden nog verder te vullen. Dat schrijven minister Jetten en staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer. Zowel de gasopslag in Bergmeer als die in Norg krijgen extra subsidie zodat de opslagen verder gevuld kunnen worden. De opslag in Bergmeer wordt zo maximaal mogelijk gevuld.

Eerder deze week bleek dat het vullen van de ondergrondse gasopslag bij het Drentse Norg was stilgelegd. Volgens gashandelaar Gasterra brengen de hoge energieprijzen te grote financiële risico's met zich mee om nog meer gas op te slaan. Met de nieuwe subsidies zou dat verholpen moeten zijn.

Volgens minister Jetten van Klimaat "zijn we nu al goed op koers met de Europees afgesproken 80 procent" om de voorraden te vullen maar gaat het kabinet nu verder om extra waarborgen te hebben voor de opslag. Later kunnen met de gasvoorraad ook mogelijk andere landen als Tsjechië en Duitsland geholpen worden.

De gasprijzen zijn op dit moment heel hoog en met de subsidies kunnen de bedrijven extra gas inkopen op op te slaan. Redenen voor de hoge gasprijzen zijn onder meer de oorlog in Oekraïne, de onzekerheid over hoe streng de winter wordt en de afhankelijkheid van het duurdere vloeibare gas.

Minister Jetten benadrukt dat, met de voorraden die er nu zijn, de gaslevering voor alle huishoudens deze winter op orde is.

Voor het vullen van gasopslag Bergermeer wordt deels gebruikgemaakt van de ongebruikte capaciteit van Gazprom. Die ruimte mag gebruikt worden als Gazprom die zelf niet benut.

Eerder deze week werd al bekend dat het vullen van de voorraden op schema ligt.