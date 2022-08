Van der Wal: coalitieakkoord staat, gewoon verder met stikstofdoelen

Minister van der Wal (VVD) voor Natuur en Stikstof zegt dat de coalitieafspraak om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten nog steeds overeind staat. De ministerraad had volgens haar vandaag een "indringend" gesprek over de stikstofdoelen. Dat gebeurde nadat CDA-vicepremier Hoekstra vanmorgen in het AD had gezegd dat het behalen van de doelen in 2030 voor het CDA "niet heilig" meer is.

Volgens Van der Wal, die "niet haar leukste ochtend had toen ze de ochtendkrant opensloeg" is na het gesprek in de ministerraad duidelijk geworden dat de coalitiedoelen voor stikstof ongewijzigd zijn. Dat betekent 50 procent reductie in 2030. Daar heeft iedereen zijn handtekening onder gezet, benadrukte ze. Op de vraag of de woorden van Hoekstra dan "holle woorden" waren zei Van der Wal dat die vraag aan Hoekstra gesteld moet worden.

'Verbinding samenleving herstellen'

Hoekstra zei na afloop van het kabinetsoverleg dat wat hem betreft de doelen in 2030 nog steeds overeind staan, en dat hij denkt dat die in de meeste gevallen ook wel gehaald worden. Maar voor de gevallen waar dat niet lukt "moeten we niet dogmatisch zijn", aldus de CDA-leider.

Volgens Hoekstra is de verbinding met de samenleving aan het wegvallen. Hij vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om die verbinding weer te herstellen. Dat herstel gaat volgens hem niet lukken als niemand aan tafel zit, aldus Hoekstra, doelend op de boeren die niet met gespreksleider Remkes om tafel willen. Hoekstra begrijpt best dat zijn uitspraken tot opgetrokken wenkbrauwen hebben geleid, maar hij zegt dat het juist zijn bedoeling is om de dialoog weer op gang te brengen.

'Ik ben ook maar een mens'

"Ik ga niet ontkennen dat het iets met me deed vanmorgen, ik ben ook maar een mens", zei Van der Wal over de uitspraken van Hoekstra in de krant. Ze zegt nu vooral verder te willen met de gesprekken die door Remkes worden geleid. Komende maandag voert Remkes nog gesprekken met lokale overheden, provincies en waterschappen.

Remkes zei gisteren al dat het van belang is dat alle partijen in de samenleving aan oplossingen voor het probleem meewerken. Hij vindt dat in de beeldvorming te veel de focus op de boeren en het verminderen van boerenbedrijven is gekomen.