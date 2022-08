Ajax sluist Schuurs-miljoenen door naar Turkije en legt verdediger Kaplan vast

Ajax heeft in Turkije een opvolger van de naar Torino vertrokken Perr Schuurs gevonden. De 19-jarige Ahmetcan Kaplan komt voor naar verluidt tien miljoen euro over van Trabzonspor en heeft in Amsterdam een contract voor vijf jaar getekend.

Kaplan, een lange en sterke centrale verdediger, staat in Turkije te boek als een groot talent. Vorig jaar werd de linkspoot met Trabzonspor landskampioen. Kaplan speelde lang niet alles, maar maakte in de wedstrijden die hij meedeed dus wel indruk.