Nederlandse militairen morgen naar VK voor training Oekraïners

Nederland begint volgende maand met het trainen van Oekraïense militairen in het Verenigd Koninkrijk. Dat Nederland zich zou aansluiten bij een trainingsprogramma van het Britse leger was al bekend. De ministers Ollongren en Hoekstra hebben de Tweede Kamer nu meer details verstrekt.

De Britten zijn begin vorige maand begonnen met de trainingen. Oekraïense rekruten en meer ervaren Oekraïense militairen krijgen een opleiding van een paar weken. Het is de bedoeling dat in anderhalf tot twee jaar maximaal 10.000 Oekraïners zo'n training in het VK volgen.

Basistraining

Nederlandse militairen zullen daaraan bijdragen met een 'basistraining'. Dat gebeurt op een vaste locatie in het Verenigd Koninkrijk. De training wordt gegeven door militairen van de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht. Ze leiden van september tot en met november twee lichtingen op. Elk blok duurt vijf weken. Het gaat om trainingen op het gebied van tactische en schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Ook zal een aantal stafofficieren de Britse coördinerende staf versterken. De eerste Nederlanders vertrekken morgen.

Bij de opleiding zijn voorlopig zo'n 90 Nederlandse militairen betrokken. Misschien levert Nederland volgend jaar nog een keer een bijdrage, dan met het Korps Mariniers, maar daar wordt nog over gepraat.

Ollongren en Hoekstra noemen het van groot belang de versterking van de Oekraïense strijdkrachten te steunen.