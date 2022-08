De 'grootste naoorlogse koopkrachtkrimp' in vier vragen

Zonder nieuw beleid gaat een doorsnee huishouden er dit jaar flink op achteruit, voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) vandaag. De koopkracht daalt met 6,8 procent. Dit is het beeld als het kabinet verder geen maatregelen neemt. Wat zeggen de cijfers en hoe definitief zijn ze? Vier vragen over de koopkrachtramingen van vandaag.

1. Waarom komt het CPB met deze berekening?

Deze cijfers spelen een belangrijke rol in de de besluitvorming van het kabinet over de begroting van volgend jaar.

Op Prinsjesdag publiceert het Centraal Planbureau een update van deze verwachtingen. Daarin nemen de onderzoekers mee wat de uitwerking is van eventuele extra maatregelen van het kabinet om huishoudens nog dit jaar extra te compenseren.

2. Wat zeggen de cijfers?

Dit percentage zegt om te beginnen niet direct iets over de individuele situatie van mensen. Hoe hard een huishouden geraakt wordt door de gestegen prijzen - en wanneer - hangt sterk af van hoe goed bijvoorbeeld jouw woning is geïsoleerd, en wanneer jouw energiecontract afloopt.

Maar over de hele linie zullen mensen het verlies aan koopkracht gaan voelen. Vorig jaar leefden een kleine miljoen mensen in armoede. Dat betekent dat er niet genoeg geld is om de totale kosten te betalen van voedsel, de huur, een minimale vorm van ontspanning en sociale participatie (lidmaatschap van een sportclub, ontvangen van visite). Volgend jaar stijgt het aantal mensen onder de armoedegrens naar verwachting tot ruim 1,3 miljoen. Daaronder vallen 308.000 kinderen.

Op basis van de beschikbare gegevens zegt het CPB dat een koopkrachtdaling zoals deze niet eerder is gemeten. Ook bij het dieptepunt van de economische crisis in 2012 was de verwachte koopkrachtdaling voor alle huishoudens veel kleiner: 1,7 procent. De hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat het naar alle waarschijnlijkheid de grootste koopkrachtdaling is sinds de Tweede Wereldoorlog.