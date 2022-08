Feyenoord is bijna rond met Hancko, die dertiende zomerse aanwinst wordt

Feyenoord is zo goed als zeker van de komst van David Hancko. De 24-jarige Slowaakse international, die overkomt van Sparta Praag, moet in Rotterdam de plek innemen van Marcos Senesi, die is vertrokken naar Bournemouth.

"We zijn heel druk om hem te halen. Ik denk dat hij bijna binnen is. Op basis van wat we van hem gezien hebben, denken we absoluut een versterking binnen te krijgen, als hij komt...", zei Arne Slot vrijdag op zijn persconferentie.

De trainer van Feyenoord voegde daaraan toe dat hij normaal gesproken niet over spelers praat als ze nog niet onder contract bij Feyenoord staan, om aan te geven dat hij zeker van zijn zaak is dat de Hancko-transfer rond gaat komen.

Twaalf nieuwe spelers

Als ook de laatste plooien worden gladgestreken, is Hancko de dertiende aanwinst voor Feyenoord, dat deze zomer ook een flink aantal (basis)spelers zag vertrekken. De Rotterdammers betalen naar verluidt zes miljoen euro voor de linksbenige centrale verdediger. Het bedrag kan nog oplopen tot acht miljoen.

Slot: "Ik ben ontzettend tevreden over wat de club voor elkaar heeft gekregen qua versterkingen. Ook nu hebben we kwalitatief goede spelers gehaald, zodat we de komende jaren ook weer spelers kunnen gaan verkopen, net als nu. Maar een lange termijn kan niet zonder de korte. We zullen ook resultaten moeten behalen."