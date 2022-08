Jumbo-Visma bevestigt komst Van Baarle en Kelderman

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft op de eerste dag van de Vuelta de komst van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman bevestigd. Zowel Van Baarle (30) als Kelderman (31) heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Nederlandse ploeg uit de WorldTour. De komst van beide renners hing al langere tijd in de lucht.

"Dat Wilco terugkeert in het team waar het voor hem begonnen is, geeft ons een speciaal gevoel", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "En dat Dylan voor ons gekozen heeft, maakt ons trots en blij. Hij heeft een prachtig palmares en is een zeer gewaardeerde renner in het peloton. Wij zijn hongerig om grote prijzen te pakken en met Dylan in ons team vergroten we de kans van slagen."