Wie houdt Roglic van vierde Vuelta-zege af? 'Grootste concurrent is hijzelf'

"Het is kijken naar Arensman en Wilco Kelderman. En niet te vergeten: Jetse Bol in Spaanse dienst van Burgos. Maar vanavond zetten we toch wel een klein vinkje achter de naam van Robert Gesink. Mocht Jumbo-Visma de ploegentijdrit winnen, dan denk ik dat ze toch wel afspreken om Gesink als eerste over die streep te brengen en daarmee in de rode trui te zien."

"Uiteindelijk kan er in drie weken veel gebeuren. Het is een groot cliché, maar o zo waar. Maar als je het over andere klassementsrenners hebt dan denk ik aan Simon Yates (Bike Exchange), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en de hoop van de Belgen: Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Zoals wij hopen op Thymen Arensman van Team DSM."

"Verder houden we nog een oogje op Dylan van Baarle in dienst van Ineos-Grenadiers natuurlijk en in dit veld is het ook opletten op Danny van Poppel. Hij is mee als lead-out, daar had hij ook expliciet om gevraagd, maar hij won al eerder een etappe in de Vuelta."

Vanavond start de Vuelta in Utrecht met de ploegentijdrit. Alle ogen zijn gericht op Jumbo-Visma, is dat terecht?

"Ze hebben een ploeg met Eduardo Affini, Rohan Dennis, Mike Teunissen en natuurlijk Gesink. Het is een sterke ploeg en ze zijn ook thuisfavoriet. Alhoewel ik geloof dat dat niet een heel groot voordeel is. Zij zelf zien in Bike Exchange een grote concurrent voor de ploegentijdrit, de ploeg van Yates."

"Daar zitten ervaren baanwielrenners en daar is de ploegenachtervolging ook eigenlijk een tijdrit. Zij zijn getraind op deze discipline."

De eerste drie dagen rijdt het peloton door Nederland. Na de ploegentijdrit van vanavond volgt zaterdag een etappe van Den Bosch naar Utrecht. Het Nederlandse uitstapje eindigt zondag met een rit met start en finish in Breda.