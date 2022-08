Sproeiverbod in omgeving Wijk en Aalburg vanwege blauwalg

In het Brabantse Wijk en Aalburg en omgeving geldt vanaf vandaag een sproeiverbod, omdat er te veel blauwalg in het water zit. Volgens het waterschap Rivierenland beperkt de blauwalg de hoeveelheid water die het in de omgeving kan invoeren en moet het sproeiverbod voorkomen dat het waterpeil nog verder daalt.

Vanaf Wijk en Aalburg vult het waterschap het watersysteem in Land van Heusden en Altena aan met water uit de Maas en het Maas-Waalkanaal, om zo te voorkomen dat de sloten droogvallen. Maar in dat water komt dus blauwalg voor, meldt Omroep Brabant.

'Kiezen tussen twee kwaden'

Het water wordt ingevoerd bij Wijk en Aalburg, maar daar zijn nu zulke hoge concentraties blauwalg gemeten dat het invoeren ervan in het gebied zo veel mogelijk beperkt moet worden. "Het is een beetje kiezen tussen twee kwaden", legt een woordvoerder van het waterschap uit.

"Je wilt het water eigenlijk niet gebruiken omdat er zoveel blauwalg in zit. Maar als we het water niet inzetten om het waterpeil in het gebied op niveau te houden, zal de schade nog groter zijn."

Het water wordt ook aangevuld vanaf andere punten, maar volgens de woordvoerder is er verder zo weinig water beschikbaar, dat ze het water met blauwalg wel moeten gebruiken. "We proberen de invoer echt zoveel mogelijk te beperken. Het kleine beetje water in de watergangen willen we behouden, om te voorkomen dat ze helemaal droog komen te staan."

Water voor andere doeleinden

De woordvoerder kon niet zeggen of het schadelijk is om te sproeien met water waar blauwalg in zit. "Duidelijk is wel dat als de sloten helemaal groen uitslaan, dat dat niet gezond is. Je gaat er dan ook niet in zwemmen of je hond eruit laten drinken."

Vanwege de blauwalg adviseert het waterschap om het water ook niet voor andere doeleinden te gebruiken. "Denk aan honden laten zwemmen, pootjebaden of vee-drenking."

Het is niet duidelijk hoelang het sproeiverbod van kracht blijft.