Weer vluchtelingen uit Afghanistan aangekomen in Nederland

Op Vliegbasis Eindhoven is weer een groep van 176 vluchtelingen uit Afghanistan aangekomen. Zij hebben voor Nederland gewerkt, bijvoorbeeld als tolk op een internationale missie. Sinds de Taliban in Afghanistan een jaar geleden aan de macht kwamen, liepen de Afghanen in eigen land gevaar.

Een aantal Afghanen had geen reisdocumenten, maar ze mochten toch de grens met Pakistan oversteken. Daar konden ze uiteindelijk op het vliegtuig naar Nederland stappen.

Vorige week kwamen al 184 Afghanen via Pakistan naar Nederland. In totaal heeft Nederland nu in bijna een jaar tijd 2475 Afghanen opgevangen.

Er zijn naar schatting nog een paar honderd mensen die vanuit Afghanistan en enkele buurlanden naar Nederland willen vluchten. De Nederlandse regering probeert hen zo snel mogelijk hiernaartoe te halen.