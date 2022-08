Gebeente van doden van de Slag bij Waterloo gebruikt in de suikerindustrie

Twee militair historici en een archeoloog zeggen te weten waar de stoffelijke resten van gesneuvelden van de Slag bij Waterloo zijn gebleven. De slag tussen het leger van Napoleon en een coalitie van Britse, Duitse en Nederlandse troepen kostte in 1815 het leven aan tienduizenden militairen. Zo'n 20.000 lichamen verdwenen volgens historische bronnen in massagraven, maar bij opgravingen zijn tot nu toe nauwelijks menselijke resten teruggevonden.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat een deel van de resten van deze gesneuvelden tot beendermeel was vermalen om als meststof in de landbouw te gebruiken. Maar volgens de Britse historicus Bernard Wilkin, zijn Duitse collega Robin Schäfer en de Britse archeoloog Tony Pollard was er nog een andere bestemming: botten van mensen en paarden uit de massagraven bij Waterloo zijn vanaf 1834 massaal verwerkt in de suikerindustrie.