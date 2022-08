Fietsende Nederlanders geven wereld goede voorbeeld voor minder CO2-uitstoot

Als iedereen in de wereld dagelijks net zo veel zou fietsen als in Nederland, leidt dat tot 700 miljoen ton minder CO2-uitstoot, wat neerkomt op 20 procent van de huidige uitstoot van alle personenauto's op de wereld. Dat blijkt uit een nieuwe studie van een groep Europese onderzoekers die is gepubliceerd in het vakblad Nature Communications Earth & Environment.

Nederlanders fietsen gemiddeld 2,6 kilometer per dag. Bij de Denen, ook fervente fietsgebruikers, is dat 1,6 kilometer per dag. Wanneer andere wereldbewoners vaker de fiets zouden pakken, draagt dat volgens de onderzoekers bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Wel is de uitstootvermindering van 700 miljoen ton een "grove schatting", zegt hoofdonderzoeker Gang Liu, verbonden aan de Universiteit van Zuid-Denemarken, tegen de NOS.

Gezonder

Daarnaast zou meer fietsen volgens de onderzoekers bijdragen aan de wereldwijde gezondheid. Obesitas komt namelijk minder voor in landen waar de inwoners veel fietsen. Bij meer fietsers zouden er minder sterfgevallen zijn, schrijft Trouw over het onderzoek.

Door het mondiale fietsgebruik worden jaarlijks 170.000 sterfgevallen voorkomen, berekende de Wereldgezondheidsorganisatie eerder. Dat aantal groeit naar 620.000 wanneer in andere landen net zoveel gefietst wordt als in Denemarken en Nederland, de toename aan verkeersdoden meegerekend.

Fietsen 'cool' maken

Een belangrijke kanttekening is dat sommige landen niet geschikt zijn om veel te fietsen, erkennen ook de onderzoekers. Zo is het in Koeweit erg droog en heet, waardoor fietsen een uitdaging is, net als in het koude en heuvelachtige Noorwegen.

Maar toch zijn er ook landen waar meer fietsen wel mogelijk is, zegt hoofdonderzoeker Liu. Beleidsmakers uit deze landen zouden volgens hem kunnen kijken naar Amsterdam en Kopenhagen voor de inrichting van de fietsinfrastructuur.

Om het fietsgebruik wereldwijd te bevorderen, is het volgens Liu belangrijk om in te spelen op de populariteit van de fiets. "De auto staat internationaal hoog in aanzien", zegt hij. Sociale media kunnen hier volgens hem verandering in brengen. "Een influencer die fietsen cool maakt, zou helpen."