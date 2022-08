Bij technisch manager Willem Janssen krijgen spelers ruimte om kwetsbaar te zijn

"De voetballerij is een machowereld, maar er komt steeds meer ruimte om je kwetsbaarheden te tonen", zegt de 36-jarige Janssen in Langs de Lijn En Omstreken. "Bijna elke club heeft tegenwoordig wel een mental coach of prestatiecoach."

In zijn laatste profjaren probeerde Janssen als aanvoerder van FC Utrecht in de kleedkamer een sfeer te creëren waarin spelers open en kwetsbaar konden zijn. "Als je jezelf durft bloot te geven, kun je ook door anderen geholpen worden."

"Naarmate ik ouder werd, ging ik meer observeren in de kleedkamer. Door met spelers te gaan praten heb ik wat voor ze kunnen betekenen."

Die open en behulpzame houding kan voor Janssen in zijn nieuwe functie een belangrijke kwaliteit worden. "Ook nu ga ik in gesprek, als ik het idee hebt dat een speler tegen blokkades oploopt."

Teamspeler

"Ik ben altijd een teamspeler geweest en dat ben ik nu als manager ook", vertelt Janssen. "Van jongs af aan heb ik oog gehad voor groepsprocessen en groepsdynamiek. Hoe hoort een groep in elkaar te zitten? Dat soort dingen vind ik interessant."

Zulke vraagstukken passen ook binnen het samenstellen van een selectie, een van Janssens belangrijkste taken. "Ik denk erover na welke karakters bij elkaar passen. Ik denk wel dat dat een kwaliteit is die me heel erg gaat helpen in dit vak."