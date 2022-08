300 mensen sliepen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel sliep afgelopen nacht wederom een grote groep in de openlucht. Het gaat om zo'n 300 mensen, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het is al langere tijd druk bij het centrale aanmeldcentrum, waardoor mensen vaak noodgedwongen buiten slapen of op stoelen in de wachtruimtes. Anders azc's zitten vol en door de oververhitte huizenmarkt komen statushouders lastig aan een woning. De doorstroming loopt daarom vast.

Begin deze week sliep een vergelijkbaar aantal mensen al buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat leidde tot onrust. De politie zei extra vreemdelingenpolitie in te zetten om de wachttijd terug te dringen.

Vechtpartij

Ook vorig weekend sliepen enkele honderden mensen buiten bij het azc in Ter Apel. Voor de hekken ontstond een vechtpartij tussen twee groepen.

Dat was niet de eerste keer dat er bij het aanmeldcentrum werd gevochten. Ook het weekend ervoor waren er opstootjes. Daarbij vielen gewonden, onder wie iemand met een steekwond.

Zo zag het er vorige week uit bij het aanmeldcentrum: