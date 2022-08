Trots Utrecht verwelkomt de derde grote wielerronde

De Giro deed in 2010 ook Utrecht aan, maar begon in Amsterdam:

Daarnaast is een groot evenement pas een succes als het een succes wordt. "Stel dat er een ongeluk of een aanslag plaatsvindt. Dat weet je niet van tevoren, je neemt ook een soort risico."

Toch is het volgens Van Bottenburg onvoldoende om alleen naar de financieel-economische impact te kijken. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die helemaal niet van fietsen houden en niet afgesloten wegen en omleidingen zitten te wachten. Ook winkeliers kunnen er last van krijgen.

Het is natuurlijk altijd de vraag of je grote evenementen moet willen organiseren, zoals ook het Songfestival of het WK Hockey. Eerder onderzocht de Universiteit Utrecht wat de start van de Tour de France financieel betekende. Toen deden bezoekers van de Tourstart 23 miljoen aan extra uitgaven. Daar stond toen wel 15 miljoen aan kosten tegenover.

Organisator Simone Richardson van La Vuelta Hollanda benadrukt dat het niet alleen om Utrecht draait. "Dat we daarnaast de wielergekke steden 's-Hertogenbosch en Breda aandoen zorgt dat de impact in Nederland nog veel groter is. We kunnen ons daarmee op ons best aan de wereld tonen."

Dat is meteen ook het verschil met de start van de Tour de France in Utrecht van 2015. Vorige keer was de organisatie alleen in opdracht van de gemeente Utrecht. Nu gaat het om een samenwerkingsverband tussen Utrecht, Den Bosch en Breda en de provincies Noord-Brabant en Utrecht.

"Als de Vuelta dit weekend door Utrecht en Brabant trekt zal het de horeca zeker veel opleveren," denkt Van Bottenburg. Er worden honderdduizenden toeschouwers langs de route verwacht. Maar het levert meer op: "Het publiek gaat dit weekend waarschijnlijk met een goed gevoel naar huis."

Parcoursbouwer Ron Looy leidt je langs de route die de renners volgen: