Nederland haalt 100 asielzoekers uit Griekenland, 'uitzondering voor zo'n grote ramp'

Er komen 100 migranten uit het afgebrande kamp Moria op Lesbos naar Nederland. Het gaat om vijftig minderjarige asielzoekers, jonger dan 14 jaar. De andere vijftig zijn "personen in gezinsverband met minderjarige kinderen", zo staat in de brief van staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. De coalitie heeft de hele middag overleg gehad over hulp aan de asielzoekers in het kamp Moria die nu geen onderdak hebben. Het kabinet heeft het voorstel van de coalitie overgenomen.

"Er is sprake van zo'n grote ramp dat het kabinet besloten heeft voor een keer een uitzondering te maken", zegt de staatssecretaris van asielzaken. Het is wel van belang dat de Griekse overheid een verzoek doet voor de Nederlandse opvang.

Branden

Tot nu toe wilde het kabinet geen asielzoekers naar Nederland halen, die op de Griekse eilanden zijn gestrand. Door de branden op Lesbos is het coalitiepartij CDA daar anders over gaan denken. De partij vindt nu ook dat er meer moet worden gedaan dan humanitaire hulp bieden in Griekenland. D66 en ChristenUnie vonden dat al langer.

Kijk hier naar de uitleg van staatssecretaris Broekers-Knol over het nieuwe besluit