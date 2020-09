Coalitie overweegt toch migranten vanuit Griekenland naar Nederland te halen

De vier regeringspartijen overwegen om toch migranten vanuit Griekenland naar Nederland te halen, melden bronnen in Den Haag. Er wordt nu druk overleg gevoerd tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Een debat over de branden in het kamp Moria op Lesbos is verplaatst naar later op de dag.

Tot nu toe wilde het kabinet geen asielzoekers naar Nederland halen, die op de Griekse eilanden zijn gestrand. Maar door de branden op Lesbos vindt het CDA nu dat er meer moeten worden gedaan dan humanitaire hulp bieden op het vasteland van Griekenland. De ChristenUnie en D66 vonden dat al.

Er wordt nu gezocht naar een oplossing waar de VVD zich ook in kan vinden. Een oplossing zou kunnen zijn dat de aantallen migranten van Lesbos die nu worden opgenomen, worden verrekend met de afspraak dat de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR jaarlijks 500 kwetsbare vluchtelingen selecteert voor hervestiging in Nederland.

De Tweede Kamer zou vanaf 14.00 uur met staatssecretaris Broekers en minister Kaag debatteren. Partijen lieten gisteren al weten dat ze wilden dat het kabinet actie zou ondernemen. Toen ging het nog over opvang van kwetsbare kinderen op het Griekse vasteland.