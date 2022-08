Aardbeving in Groningen met kracht van 1,9

Het is niet de zwaarste aardbeving die Groningen heeft gehad. Vorig jaar november was in de omgeving van Garrelsweer een aardbeving met een kracht van 3,2 gevoeld. Die wordt beschouwd als een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen en de zwaarste sinds mei 2019.

De beving gebeurde op een diepte van zo'n drie kilometer. Dat is ook de diepte waarop aardgas wordt gewonnen, de oorzaak van eerdere bevingen in de provincie. Over eventuele schadegevallen is nog niets bekend.

Gisteravond meldde RTV Noord dat er opnieuw problemen zijn met de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de fout ingegaan met het uitkeren van vergoedingen voor immateriële schade.

Het gaat om mensen die een rechtszaak hebben lopen tegen de NAM om smartengeld uitgekeerd te krijgen, maar tegelijk een aanvraag bij het schadeloket hadden lopen. Het IMG had die zaken niet mogen behandelen, maar heeft dat wel gedaan.

Wettelijk niet bevoegd

De informatie die nodig is voor het beoordelen of iemand een aanvraag mag doen, wordt geautomatiseerd ingelezen. Daar is volgens het IMG iets fout gegaan, waardoor in 347 zaken inhoudelijk al een beslissing is genomen. Bij 180 aanvragers is zelfs al een schadevergoeding uitbetaald. Het gaat om een bedrag van in totaal 445.000 euro.

Het IMG is in al die gevallen wettelijk niet bevoegd om inhoudelijk over een zaak te beslissen, omdat de gedupeerden voor dezelfde schadevergoeding een procedure bij de rechter hebben lopen. Iedereen die betrokken is wordt per brief geïnformeerd. De fout is volgens het IMG hersteld.

Eerder al fouten

Het is niet voor het eerst dat er iets fout gaat met de ict-systemen bij het IMG. Zo werd er al voor tonnen overgemaakt naar verkeerde rekeningnummers en kregen meer dan 160 huishoudens ten onrechte een waardedalingsvergoeding uitgekeerd.

De eerste fout werd hersteld, de laatste groep hoefde het geld toen niet terug te betalen.