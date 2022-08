Engeland in de ban van rechtszaak tegen Mendy, ooit de duurste verdediger ter wereld

Tussen oktober 2018 en augustus vorig jaar zou Mendy de delicten hebben gepleegd. Daarbij is ook een andere man betrokken, die weer door twaalf andere vrouwen wordt beschuldigd.

Mendy (28) staat onder contract bij Manchester City, dat hem meteen voor onbepaalde tijd schorste nadat hij werd aangeklaagd. Door enkele zware blessures was zijn verblijf daar sowieso al geen groot succes. Bondscoach Didier Deschamps riep hem om zijn slechte houding ook al een tijd niet meer op.

Vijf jaar geleden was diezelfde Mendy de duurste verdediger ter wereld, in 2018 werd hij wereldkampioen met Frankrijk.

In Engeland is deze week het proces begonnen tegen Benjamin Mendy. De Franse profvoetballer wordt beschuldigd van acht verkrachtingen, een poging tot verkrachting en seksuele intimidatie.

"Het lijkt een nieuw hoofdstuk in een oud verhaal", vervolgt Cray. "Mannen die vrouwen verkrachten en seksueel misbruiken, omdat ze denken dat ze machtig zijn. En omdat ze denken dat ze ermee weg kunnen komen."

Een advocaat van de slachtoffers vertelde tot in detail hoe Mendy in zijn villa buiten Manchester samen met zijn kompaan te werk ging. De voetballer ontkent alles.

Vrijgelaten

Naar verwachting neemt het volledige proces een kleine vijftien weken in beslag. Mendy had vorig jaar al een paar maanden in voorlopige hechtenis gezeten, maar werd begin januari onder strenge voorwaarden weer vrijgelaten.

Ooit betaalde City 58 miljoen euro voor Mendy aan AS Monaco. Zijn geschatte markwaarde is onlangs door de website Transfermarkt bijgesteld naar nul euro.