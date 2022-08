Estafettemannen én vrouwen naar EK-finale 4x100 meter

De Nederlandse estafettemannen staan zondag op de slotdag van de EK atletiek in München in de finale van de 4x100 meter. Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju liepen met 38,83 de zesde tijd.

In de heat van Oranje was enkel Groot-Brittannië (38,41) sneller. De topdrie van elke omloop en daarna de twee tijdsnelsten bereikten de finale. Duitsland (Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah en Lucas Anshah-Peprah) was met 37,97 goed voor de snelste tijd.

Hakken over de sloot

De estafettevrouwen gingen even later met hakken over de sloot naar de finale van de 4x100 meter. N'Ketia Seedo, Zoë Sedney, Naomi Sedney en Minke Bisschops eindigden in 43,75 als vierde in hun heat en die tijd was voldoende voor een finaleplaats.

Alleen Groot-Brittannië (42,83) en Spanje (42,95) doken onder de 43 seconden. Net als bij de mannen plaatst de topdrie van elke heat zich samen met de twee landen die daarna de beste tijd noteren voor de finale. Die zondag het slotnummer is van deze EK.