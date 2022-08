Vanavond op tv: CPB over koopkracht • Hoe gaat kabinet armoede bestrijden?

Zonder nieuw beleid daalt de koopkracht van huishoudens dit jaar met 6,8 procent, om volgend jaar met 0,6 procent slechts licht te herstellen. Dat staat in ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor het komende anderhalf jaar.

Deze zeer sombere voorspelling schreeuwt om maatregelen van het kabinet. Maar hoe erg is dit echt en wat kan de regering doen?

We bespreken het met Pieter Hasekamp, directeur van het CPB en met econoom Mathijs Bouman.

Ook gaan we naar Den Haag, want hoe is dit nieuws daar ontvangen? Dat horen we van Nynke de Zoeten.